అన్నాడీఎంకే డిప్యూటీ చీఫ్ గా జాజ్ సినిమాస్ సీఈవో ! చక్రం తిప్పుతున్న శశికళ !

అన్నాడీఎంకే పార్టీ చీఫ్ గా శశికళ మేనల్లుడిని నియమించడానికి పావులు కదుపుతున్నారని వెలుగు చూసింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Sources said, AIADMK General Secretary V. K. Sasikala will appoints Vivek Jayaraman to party key post.