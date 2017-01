నెచ్చెలి శశికళతో జాగ్రత్త: బీజేపీ హై కమాండ్, లాభం కోసం !

దేశంలోనే అతి పెద్ద మూడో పార్టీ అయిన అన్నాడీఎంకే ప్రధాన కార్యదర్శి శశికళ నటరాజన్ విషయంలో వ్యతిరేకత వ్యక్తం చెయ్యకూడదని, రాష్ట్రపతి ఎన్నికలు ముగిసే వరకు జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఆ రాష్ట్ర బీజేపీ నేతలకు బీజేపీ

English summary

With the ruling AIADMK commanding a major chunk of the Lok Sabha with 37 seats along with 14 members in the Upper House, the chief minister's death brings both threats and opportunities for the NDA government.