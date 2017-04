ట్విస్ట్: మెట్టుదిగిన పన్నీరు, పళనికే సీఎం: అన్నాడీఎంకే విలీనం!

అన్నాడీఎంకేలో పరిణామాలు రోజుకో రకంగా మారుతున్నాయి. ముఖ్యమంత్రి పీఠం పైనుంచి దిగేందుకు పళనిస్వామి వర్గం ససేమీరా అంటోంది. పన్నీరుసెల్వం సీఎం పీఠం కోసం పట్టుబడుతున్నారు.

English summary

The two factions of the AIADMK may have just managed to arrive at a compromise formula. Sources suggest that the merger talks have been a success and the official announcement is expected to be made soon. In the bargain that went into the merger, it was agreed upon, according to sources, to allow Edappadi Palanisamy to continue as the Chief Minister and O Panenerselvam is set to become the general secretary of the party.