పన్నీర్ సెల్వం, పళనిసామి వర్గాల చర్చలకు స్వస్తి: తలుపులు మూసేశారు !

అన్నాడీఎంకేలోని రెండు వర్గాలను ఏకం చెయ్యాలని గత వారం రోజుల నుంచి ఎగిరెగిరిపడిన ఆపార్టీ నాయకులు చివరికి చితకలపడ్డారు. పన్నీర్ సెల్వం, ఎడప్పాడి పళనిసామి వర్గాలు తాత్కాలికంగా విలీనం చర్చలకు స్వస్తిపలికా

English summary

Apart from demanding two key cabinet posts for his loyalists, Panneerselvam is insisting on removal of Sasikala and her Mannargudi clan from the AIADMK. The Panneerselvam faction has also made it clear that Palanisami government should first order and inquiry into the death of former CM Jayalalithaa for the merger talks to go ahead.