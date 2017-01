శశికళకు ఎదురు దెబ్బ: మీరు సీఎం కాలేరు, ఎమ్మెల్యే రాజీనామా !

శశికళను అన్నాడీఎంకే పార్టీ చీఫ్ గా నియమించి ఇప్పుడు మళ్లీ ఆమెను సీఎం చెయ్యాలని చూస్తున్నారని నిరసన వ్యక్తం చేస్తూ సొంత పార్టీకి చెందిన మైలాపూర్ ఎమ్మెల్యే నటరాజ్ తన పదవికి రాజీనామా చేశారు.

English summary

Sources said that Mylapore AIADMK MLA Natraj may resign from his post against Sasikala took over the party.