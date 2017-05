పన్నీర్ వర్గంలోకి 12 మంది మంత్రులు, 35 మంది ఎమ్మెల్యేలు జంప్: సీఎంకు చాక్లెట్ !

తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎడప్పాడి పళనిసామి వర్గంలోని 12 మంది మంత్రులు, 35 మంది ఎమ్మెల్యేలు మా వర్గంలో చేరడానికి సిద్దంగా ఉన్నారని, ఆ రోజు పళనిసామి ప్రభుత్వం కుప్పకూలిపోతుందని పన్నీర్ సెల్వం వర్గంలోని

English summary

Semmalai (MLA) attended a meeting in Salem and says that 12 Ministers and 35 MLAs are ready to switch over to OPS team. Political commentators says it dosent lead to healthy politics.