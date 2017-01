జయ మృతి: సీబీఐ నుంచి శశికళ తప్పించుకోలేరు ! ఎంపీ

అన్నాడీఎంకే పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి శశికళ నటరాజన్ జయలలిత ఎలా మరణించారు అనే విషయంపై సీబీఐకి పూర్తి సమాచారం ఇచ్చి తీరాలని, ఈ కేసు నుంచి ఆమె ఎటుంటి పరిస్థితిలో తప్పించుకోలేరని రాజ్యసభ సభ్యురాలు.

English summary

AIADMK MP Sasikala pushpa says that Sasikala can't escape from CBI. And She told that those who are all responsible for Jayalalitha's death they will be punished.