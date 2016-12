అన్నాడిఎంకె సమావేశంలో చేసిన తీర్మాణాలు ఇవే

అన్నాడిఎంకె కీలక సమావేశంలో ఇవాళ కీలకమైన ప్రధాన కార్యదర్శి పదవితో పాటు మరో 12 తీర్మాణాలను ఆమోదించారు. అయితే ప్రధానంగా శశికళకు పగ్గాలు అప్పగించేందుకే ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటుచేశారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

aiadmk passed 14 resolutions in the presence of cm panneer selvam and the top leaders that allows shashikala to lead party .