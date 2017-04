పన్నీర్ కొంపముంచిన కొత్త గ్రూప్: డిప్యూటీ సీఎం పదవితో సహ అన్నీ ! లేదంటే ?

ఎడప్పాడి పళనిసామి వర్గానికి ముప్పుతిప్పలు పెడుతున్న పన్నీర్ సెల్వం కొంప ముంచడానికి ఇప్పుడు మరో వర్గం తయారైయ్యింది.

English summary

Tamil Nadu: AIADMK's new faction demanded that the Deputy Chief Minsiter Post for their team.