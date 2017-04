అన్నాడీఎంకేలోని రెండు వర్గాల అంశం రాజ్ భవన్ చేరుకున్నది! గురువారం నాడు మంత్రి జయకుమార్, మరో సీనియర్ నేత తంబీదురై గవర్నర్ విద్యాసాగర రావును కలిశారు. దీంతో తమిళ రాజకీయాల్లో..

Thursday, April 20, 2017, 13:03 [IST]

Amidst the political turmoil in Tamil Nadu, deputy speaker of Lok Sabha Thambidurai on Thursday met the state's governor. The senior AIADMK leader met Governor Vidyasagar Rao even as talks between the Edappadi Palanisamy Panneerselvam camps are underway to decide on the Chief Minister's post. Thambidurai termed the meet a 'friendly visit'.