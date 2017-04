పార్టీ పదవికి శశికళ రాజీనామా! పన్నీర్ సెల్వం వర్గం ఒత్తిడితో భారీ దెబ్బ!

పన్నీర్ సెల్వం వర్గం పట్టుబట్టడంతో ఎడప్పాడి పళనిసామి వర్గం జైల్లో ఉన్న శశికళ మీద ఒత్తిడి తీసుకురావడంతో అన్నాడీఎంకే పార్టీ తాత్కాలిక ప్రధాన కార్యదర్శి పదవికి రాజీనామా చెయ్యడానికి ఆమె అంగీకరించారని సమా

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Friday, April 21, 2017, 15:35 [IST]

English summary

AIADMK Sources said that VK Sasikala Natarajan refused to resign from the Party Interim General Secretary post.