మోడీతో రెండు నిమిషాల భేటీ: అందుకే తమిళనాడు సీఎంను దూరం పెట్లి!

ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఢిల్లీలో తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎడప్పాడి పళనిసామితో కేవలం రెండు నిమిషాలు మాత్రమే మాట్లాడారని, పళనిసామికి ఎక్కువ సమయం కేటాయించకపోవడానికి ఓ బలమైన కారణం ఉందని వెలుగు చూసింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

AIADMK sources said that TamilNadu Chief Minister Edappadi Palanisamy's move to personal meet with Prime Minister Narendra Modi was failed.