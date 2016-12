జయలలిత చేదు అయ్యారు: అమ్మ ఫోటో తీసేసి చిన్నమ్మ ఫోటో !

తమిళనాడు ప్రజల గుండెల్లో చిరస్థాయిగా స్థానం సంపాదించుకున్న జయలలితను అప్పుడే మరిచిపోవాలని ఆపార్టీ నాయకులు అనుకుంటున్నారా ? అంటే అవుననే సమాధానం ప్రత్యక్షంగా కనిపించింది.

English summary

Sasikala appointed as a new secretary of AIADMK in the General body meeting of the party today. after this announcement Sasikala supporters roaming around with the photo of sasikala in their shirt Pockets.