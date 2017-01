విమాన టిక్కెట్టు ధర రూ.407, భారీ ఆపర్లతో ప్రయాణీకులకు వల

విమాన ప్రయాణ చార్జీలుభారీగా తగ్గాయి. అత్యల్ప ధరల్ని ఎయిర్ ఏషియా సంస్థ ప్రకటించింది. ప్రచారపథకాల్లో భాగంగా ఆ సంస్థ రూ.407 రూపాయాలకే విమాన టిక్కెట్టు ధరను ప్రకటించింది.

English summary

air asia offers tickets from rs 407, travel with this offer tickets from 2017 may to 2018 feb 6th.