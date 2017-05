పాకిస్తాన్ పై భారత్ దాడికి దిగబోతోందా? ఆ లేఖ సారాంశం అదేనా?

పాకిస్తాన్ పై అదను చూసుకుని భారత్ యుద్ధానికి దిగబోతోందా? పాక్ కు భారత్ సత్తా ఏమిటో రుచి చూపించాలని కేంద్రంలోని నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం భావిస్తోందా?

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

IN AN unprecedented move, Air Chief Marshal B S Dhanoa, the Chief of Air Staff, has written a personal letter to each officer of the Indian Air Force (IAF), asking them “to be prepared for operations with our present holdings, at a very short notice”. The letter, signed March 30, also covers a range of issues from “favouritism” in the force to “sexual harassment”. Written three months after ACM Dhanoa took over as IAF Chief, the letter is being posted and delivered to each of the nearly 12,000 officers of the force.