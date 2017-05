ఎయిర్ టెల్ బంపర్ ఆఫర్: 10 జీబీ డేటాఉచిత ఆఫర్, జియోకు దెబ్బేనా?

రిలయన్స్ జియోతో పోటీకి అనుగుణంగా ఎయిర్ టెల్ తన టారిఫ్ ప్లాన్లలో మార్పులు చేర్పులు చేసింది.మై హోం పధకంలో మరో బంపర్ ఆఫర్ తో ముందుకు వచ్చింది ఎయిర్ టెల్.మై హోం ప్రమోషనల్ ఆఫర్ లో డిటిహెచ్ సేవలకుగాను నెలకు

English summary

Telecom giant Bharti Airtel, which had earlier announced 5 GB of free data for bundling each postpaid or DTH service with its brodband internet connection, has now made the offer even more exciting for users