రిలయన్స్ జియో కు పోటీగా ఐడియా, ఎయిర్ టెల్ టెలినార్ బంపర్ ఆఫర్లు

రిలయన్స్ జియో కారణంగా ఇతర టెలికం కంపెనీలు కూడ ఆఫర్ల బాట పట్టాయి. రిలయన్స్ తాజాగా ప్రకటించిన ధనాధన్ ఆఫర్ కు పోటీగా మరిన్ని ఆఫర్లను ముందుకు తెచ్చాయి టెలికం కంపెనీలు.

English summary

Reliance Jio had earlier this week launched its Dhan Dhana Dhan scheme which offers 84GB data or 1 GB data per day at the price of Rs 408 (Rs 309 + Rs 99 ) for a span of three months. The plan also comes bundled with unlimited local and STD calls, along with unlimited access to digital services.