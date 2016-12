శశికళకు సినీ హీరో అజిత్ మార్గం వేశారా?

జయలలిత స్థానంలో శశికళ అన్నాడియంకె పగ్గాలు చేపట్టడానికి సినీ హీరో అజిత్ మార్గం సుగమం చేశాడా అనే ప్రశ్న ఉదయిస్తోంది. పరిణామాలను పరిశీలిస్తే అలాగే అనిపిస్తోంది.

English summary

It is said that Tamil Cine hero Ajith decission not to enter politics helped Chinnamma Sasikala to take over as AIDMK party chief.