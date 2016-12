అజిత్ దెబ్బ: చేతులు ఎత్తేసిన హీరో, నేనురాను, శశికళకు షాక్

తమిళనాడు రాజకీయాలు రసవత్తరంగా మారిపోయాయి. అన్నాడీఎంకే ప్రధాన కార్యదర్శి పదవితో పాటు ముఖ్యమంత్రి పగ్గాలు చేపట్టాలని ఆశగా ఎదురు చూస్తున్న శశికళకు గంటగంటకు దిమ్మ తిరిగే షాక్ లు ఎదురౌతున్నాయి.

English summary

Sources denied Ajith's meeting with Sasikala, as no photos of the meeting released.