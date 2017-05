కసబ్ కంటే కుల్ భూషణ్ జాద్ పెద్ద ఉగ్రవాది: అందుకే ఉరి శిక్ష, ముషరఫ్ !

భారత నేవీ మాజీ అధికారి కుల్ భూషణ్ జాదవ్ అతి పెద్ద ఉగ్రవాది అంటూ పాకిస్థాన్ మాజీ అధ్యక్షుడు పర్వేజ్ ముషరఫ్ మరోసారి నోరుపారేసుకున్నాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Musharaff during the interview raised questions about the case being contested by Pakistan.According to former Pakistani military dictator, Kulbhushan Jadhav is a bigger terrorist than Ajmal Kasab.