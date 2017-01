సైకిల్ పై సవారీ ఎవరిదో , ములాయంపై అఖిలేష్ పై చేయి సాగేనా?

ఎన్నికల గుర్తు కోసం ఈ నెల 13వ, తేదిన తమ వాదనలను విన్పించాలని ములాయం సింగ్, అఖిలేష్ యాదవ్ లకు ఎన్నికల కమీషన్ నోటీసులు జారీ చేసింది.

English summary

akhilesh and mulayam singh fight for cycle ,election commission issued notice to akhilesh and mulayam for their opinions.