రెండు స్థానాల్లో పోటీకి అఖిలేష్ సిద్దం, పార్టీ వ్యతిరేకులకు టిక్కెట్లు ఇవ్వనంటున్న శివపాల్

ఉత్తర్ ప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోసం 403 మంది అభ్యర్థులతో తన జాబితాను ముఖ్యమంత్రి అఖిలేష్ యాదవ్ బాబాయ్ శివపాల్ యాదవ్ కు పంపారు. తాను బుందేల్ ఖండ్ లోని రెండు అసెంబ్లీ స్థానాలనుండి పోటీచేయనున్నారు. అయి

English summary

akhilesh yadav to contest from two seats in bundelkhand, as per sources akhilesh contest from babina and mahoa seats for upcoming assembly elections, akhilesh sent to his list of 403 candidates uncle shivpal yadav for upcoming assembly elections.