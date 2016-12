పార్టీలో తాజా పరిస్థితుల నేపథ్యంలో యూపీ ముఖ్యమంత్రి అఖిలేష్ యాదవ్ శనివారం ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు పార్టీ ఎమ్మెల్యేలతో భేటీ కానున్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Here are the top developments following Uttar Pradesh Chief Minister Akhilesh Yadav's expulsion from the SP.