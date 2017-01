వారిద్దరూ కలిశారు, రాజీ ఫార్మూలా ఏమిటీ? ఎన్నికల గుర్తు కోసమేనా !

ఉత్తర్ ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి అఖిలేష్ యాదవ్ ఇవాళ ములాయం సింగ్ యాదవ్ తో సమావేశమయ్యారు.ఇద్దరి మద్య రాజీ ఫార్మూలా కుదిరిందని సమాచారం . అయితే ఈ ఫార్మూలా ఏమిటనేది ఇంకా బయటకు రాలేదు.

English summary

uttar pradesh chief minister met his father party supremo mulayam singh yadav on Tuesday. they discussed about party issues.