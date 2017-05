బీజేపీ ఎంపీ అభ్యర్థి అక్షయ్ కుమార్?: బీజేపీ డైలమా

బాలీవుడ్ నటుడు వినోద్ ఖన్నా మృతితో ఖాళీ అయిన గురుదాస్‌పూర్ ఎంపీ స్థానం నుంచి బీజేపీ ఎవరిని బరిలోకి దింపుతుంది? అనే చర్చ సాగుతోంది. దీనిపై బీజేపీ మల్లగుల్లాలు పడుతోంది.

English summary

After the death last week of actor-turned-BJP MP Vinod Khanna, the Gurdaspur seat in Punjab needs another Bollywood name to represent it in Parliament. The BJP is working on finding the “right person”.