సినిమా పేరు చెప్పగానే మోడీ నవ్వేశారు: మర్చిపోలేనంటూ అక్షయ్

ప్రముఖ బాలీవుడ్‌ నటుడు అక్షయ్‌కుమార్‌ మంగళవారం ప్రధాని నరేంద్ర మోడీని కలిశారు. ప్రస్తుతం అక్షయ్‌ ‘టాయ్‌లెట్‌-ఏక్‌ ప్రేమ్‌కథా’ సినిమాలో నటిస్తున్నారు.

Pleased to share, @ToiletTheFilm an unusual love story will be with you on 11th Aug, 2017. Tayyar ho jayye Swachch Azaadi ke liye! pic.twitter.com/EEb5bOySu0

Met PM @narendramodi and got the opportunity to tell him about my upcoming 'Toilet-Ek Prem Katha.' His smile at just the title made my day! pic.twitter.com/qbvYrlbM2Y

English summary

Actor Akshay Kumar is on cloud nine these days and he has all the right reasons. On May 3, President Pranab Mukherjee presented the actor with the National Award for his performance in Rustom and Airlift.