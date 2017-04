బంపర్ ఆఫర్: అక్షయ తృతీయ రోజున బంగారం కొనుగోలుకు భారీ డిస్కౌంట్లు ఇవే

హిందూ పురాణాల ప్రకారంగా అక్షయ తృతీయాన్ని అత్యంత పవిత్రంగా భావిస్తారు. అక్షయ తృతీయ రోజున బంగారాన్ని కొనుగోలు చేస్తే అదృష్ట దేవత వెన్నంటే ఉంటుందని నమ్ముతారు.

English summary

It’s an auspicious golden Friday. Akshaya Tritiya is believed to bring good luck and success and hence it’s the perfect day to buy gold. It is believed that buying gold for investment or an upcoming occasion yields great results.