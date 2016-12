మాజీ ప్రధాని వాజ్ పేయి మనమధ్య లేకపోయినా ఆయన తీపి గుర్తులు మనతో ఉన్నాయంటూ వివాదస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు అలీఘడ్ మేయర్ శకుంతల.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Aligarh BJP mayor Shakuntala Bharti was slipped her tongue. she mentioned in her speech that former prime minister Vajpayee is no more