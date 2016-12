బాదం అమ్మకాలతో ఉగ్రవాద నిధులు: నియంత్రణ రేఖ వెంబడి సరికొత్త వ్యాపారం

జమ్ముకశ్మీర్ లో నియంత్రణ రేఖ వెంబడి జరుగుతున్న వాణిజ్యంలో ఇటీవల 'కాలిఫోర్నియా బాదం' వాటా పెరగడం వెనుక ఉగ్రవాద నిధుల కోణం ఉన్నట్లు జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ (ఎన్ఐఎ) గుర్తించింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

During searches, the NIA officials found that the traders from PoK were sending almonds and the money was being used to fund terror groups in Jammu and Kashmir.