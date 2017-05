సియాచిన్ వద్ద పాకిస్థాన్ యుద్ధవిమానం చక్కర్లు: యుద్ధానికి సిద్దమా !

భారత్-పాక్ సరిహద్దులోని సియాచిన్ గ్లేషియర్ సమీపంలో బుధవారం ఆదేశ యుద్దవిమానాలు చక్కర్లు కొట్టినట్లు సమాచారం వచ్చింది. నియంత్రణ రేఖ వెంబడి పాక్ శిభిరాలపై భారత్ సైన్యం దాడులు జరిపిందని ఆర్మీ ప్రకటించిన.

English summary

Pakistani fighter jets have flown close to the Siachen glacier and forward bases have been activated, reports in the Pakistan media claim.