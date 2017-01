షాక్ : లండన్ కు అమర్ సింగ్, అఖిలేష్ దే పై చేయి

చికిత్స కోసం లండన్ కు తిరిగి వెళ్ళాలని నిర్ణయించుకొన్నట్టుగా సమాజ్ వాదీ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి అమర్ సింగ్ ప్రకటించారు. ఈ ఏడాది మార్చి తర్వాత ఇండియాకు తిరిగి రానున్నట్టు ఆయన ప్రకటించారు.

English summary

samajwadi party general secretary amar singh will go london for treatment, after treatment he will be come to india in march this year.