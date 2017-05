అమెజాన్ డిస్కౌంట్ల పండగ.. ‘గ్రేట్ ఇండియన్ సేల్’ మొదలైంది..

ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం అమెజాన్ నిర్వహిస్తోన్న నాలుగు రోజుల డిస్కౌంట్లు, క్యాష్ బ్యాక్ పండుగ ప్రారంభమైంది. గురువారం నుంచి ఆదివారం వరకు అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ సేల్ ను నిర్వహిస్తోంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

E-commerce giant Amazon’s Great Indian Sale is back with a bang this summer and is all set to kick off on Thursday. All your wishes will be fulfilled at affordable never-seen-before prices. Starting on the 11th of May 2017, the four-day bonanza sale will end on 14th of May. Right from electronics to home appliances, books, apparel and fashion wear, Amazon provides a wide range of products across popular brands which the customers can choose from.To woo customers with deals and big discounts, Amazon is offering discounts up to 80 percent off on a wide range of items that include electronics, clothing, mobiles, kitchen appliances and other products. During the sale, consumers will get great deals on popular brands, fast deliveries and easy returns on the 100 million odd products on sale in India.