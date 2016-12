అమెజాన్ అద్భుత ఆఫర్ : కొనడమే కాదు, మీరూ అమ్మేయొచ్చు

ఇకమీదట అమెజాన్ వెబ్ సైట్ ద్వారా మీరు వస్తువులు కొనడమే కాదు, ఓఎల్ఎక్స్, క్వికర్ వెబ్ సైట్లలో మాదిరిగా మీరూ మీ వస్తువులను ఎంచక్కా అమ్ముకోవచ్చు.

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 16:04 [IST]

English summary

Amazon India has launched a new service called ‘Sell as Individual’ that lets you sell new and used products on the e-commerce website. It is easy to get started with, includes doorstep pickup, packing and delivery of products. Whether you are a small home entrepreneur or an individual trying to sell your products online, Amazon India has just made things simpler. However, the service is currently only available for users in Bangalore.