చిన్నమ్మకు ఝలక్ ఇచ్చిన పన్నీర్: ఒకే వేదికపై పట్టించుకోకుండా?

అమ్మ జయలలిత దారిలోనే మేము ముందుకు వెలుతామని, ఆమె విజన్ అయిన 2023 నాటికి తమిళనాడును మరింత అభివృద్ది చేస్తామని, అందుకు అమ్మ తరహాలోనే సమగ్ర ప్రణాళిక రూపొందిస్తామని ఆమె విధేయుడైన పన్నీర్ సెల్వం .

Story first published: Monday, January 9, 2017, 16:45 [IST]

English summary

Tamil Nadu Chief Minister O Panneerselvam began the inaugural address, stating, I am because of the people, I exist only for you – that was Amma’s mantra. She lives on in the hearts of the people of Tamil Nadu.