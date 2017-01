ఆధారాల్లేవ్!,అసలది వేధింపుల పర్వమే కాదు: బెంగుళూరు కమిషనర్ యూటర్న్

ఎన్డీటీవీకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో కమిషనర్ ప్రవీణ్ సూద్.. ఇదసలు వేధింపుల పర్వం కాదని, ఇదో అవాంఛనీయ ఘటన అని పేర్కొనడం గమనార్హం.

English summary

Bengaluru Police Commissioner Praveen Sood said on Thursday they had not found any evidence or received any formal complaints of sexual assault at a New Year’s Eve celebration in Bengaluru after media reports of “mass molestation”, but had registered six separate cases based on the media coverage.