తమిళ సంక్షోభం: వెంకయ్యకు అంత ఉలుకెందుకు?

స్టాలిన్ ఆరోపణ చేసినందుకు కాదు కేంద్ర మంత్రి వెంకయ్యనాయుడుకు కోపం వచ్చింది.

English summary

Union Minister M Venkaiah Naidu irked on MK Stalin on his comments per 'Anna DMK' government is BJP binami government.