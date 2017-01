బీజేపీకి అర్జున్, జాకీల ప్రచారం: మోడీకి అఖిలేష్ చెక్!

ఉత్తర ప్రదేశ్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్న బీజేపీకి బాలీవుడ్‌ నటులు అర్జున్‌ రాంపాల్‌, జాకీష్రాఫ్‌లు ప్రచారం చేయనున్నారని సమాచారం.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Arjun Rampal, Jackie Shroff likely to campaign for BJP.