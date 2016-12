షాక్: ముఖ్యమంత్రినే పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేశారు!

అధికార ప్రాంతీయ పార్టీ పీపుల్స్‌ పార్టీ ఆఫ్‌ అరుణాచల్‌ ప్రదేశ్‌(పీపీపీ).. తమ ముఖ్యమంత్రి పెమాఖండూ, డిప్యూటీ సీఎంతో పాటు మరో ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేలను పార్టీనుంచి సస్పెండ్‌ చేసింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Friday, December 30, 2016, 13:11 [IST]

English summary

In a fast-paced development, the Peoples' Party of Arunachal (PPA) late on Thursday night suspended Chief Minister Pema Khandu, Deputy Chief Minister Chowna Mein and five other party MLAs from the primary membership of the party temporarily with immediate effect for alleged anti-party activities.