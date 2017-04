'కేజ్రీవాల్ రిజైన్ చేయాలని 34 మంది ఎమ్మెల్యేలు కోరుకుంటున్నారు'

ఢిల్లీ మున్సిపల్‌ ఎన్నికల్లో ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ ఓడిపోతే ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్‌ రాజీనామా చేయాలని ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు భావిస్తున్నారని బీజేపీ ఢిల్లీ అధికార ప్రతినిధి తజిందర్‌ పాల్‌ బగ్గా తెలిపార

English summary

Arvind Kejriwal must quit as Delhi chief minister after the civic polls, says BJP leader.