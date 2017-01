బీహార్‌ రాష్ట్రంలో సంపూర్ణ మద్యనిషేధాన్ని అమలు చేస్తున్నందుకు నితీశ్ కుమార్‌ను మోడీ అభినందించారు.

English summary

At First Meet After Notes Ban, PM Narendra Modi's Big Praise For Nitish Kumar.