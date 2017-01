బెంగాల్ లో తొక్కిసలాట, ఆరుగురు మృతి, పదిమందికి గాయాలు

పశ్చిమబెంగాల్ రాష్ట్రంలోని గంగాసాగర్ లో పుణ్యస్నానాలకు వచ్చిన భక్తుల మద్య తొక్కిసలాటతో 6 చనిపోయారు. మరో పదిమంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.

6 gangasagar pilgrims, including a woman died in a stampede at a jetty at Kochuberia in west bengal's south 24 parganas district on Sunday.