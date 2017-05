టెక్కీలకు షాక్: 9 నెలల జీతంతో సీనియర్లను తొలగించనున్న కాగ్నిజెంట్

కాగ్నిజెంట్ టెక్నాలజీ సొల్యూషన్స్ సీనియర్ మెనేజ్ మెంట్ స్థాయిలో ఉద్యోగులపై వేటు వేయనుంది. గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఈ ఏడాది భారీ సంఖ్యలో ఉద్యోగులను తగ్గించే ప్రయత్నాలు సాగుతున్నాయి.

English summary

Cognizant Technology Solutions has floated a voluntary separation option for its employees at the senior management level, at a time when the company is accelerating its move towards digital technology.