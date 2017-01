ఏటీఎంలో రూ. 4 వేలు డ్రా చేస్తే రూ. 80 వేలు వస్తోంది: పరుగో పరుగు

మైసూరులో కెనరా బ్యాంకు ఏటీఎం కేంద్రంలో రూ. 4,000 డ్రా చేస్తే ఏకంగా రూ. 80,000 రావడంతో స్థానికులు షాక్ కు గురైనారు. జరిగిందంతా జరిగిపోయిన తరువాత ఇప్పుడు బ్యాంకు అధికారులు.

English summary

ATM card swiped to withdraw 4 thousand rupees but customer got 80 thousand rupees in Mysuru Kumabarkoppal Canara bank ATM on Friday.