పాక్ తలలు నరుకుతుంటే మీరేం చేస్తున్నారు?: మోడీకి బ్లౌజ్ పంపిన మాజీ సైనికుడి భార్య

పాకిస్థాన్ సైనికులు, ఉగ్రవాదులు తరచూ దాడులు చేస్తూ భారత సైనికులు, ప్రజల ప్రాణాలు తీస్తున్నా.. వారికి తగిన గుణపాఠం చెప్పడం లేదంటూ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీపై ఓ మాజీ సైనికుడి భార్య తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం

English summary

A former soldier's wife, shaken by recent attacks on Indian troops by Pakistan, has sent a 56-inch blouse to Prime Minister Narendra Modi in an apparent reference to claims that he had a 56-inch chest, largely seen as a symbol of courage.