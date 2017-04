అంత్యక్రియలకు వేలం పాట: అనూహ్యంగా రూ.33కోట్లకు దక్కించుకున్న వ్యాపారి

అనూహ్యంగా గుజరాత్ కు చెందిన ఓ వ్యాపారి రూ.33.5కోట్లు చెల్లించి అంత్యక్రియలు నిర్వహించే అవకాశం దక్కించుకున్నాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Acharya Jayant sen suri maharaj saheb(81) was died on last monday. Auction was held for his funeral