కర్నాటకలోని బీదర్‌లో రైలు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఔరంగబాద్ - హైదరాబాద్ రైలు ప్రమాదానికి గురైంది. ఈ ప్రమాదంలో రైలు ఇంజిన్, రెండు బోగీలు పక్కకు ఒరిగాయి.

English summary

A train has derailed at Bidar in Karnataka. The engine and two bogies of the Aurangabad-Hyderabad passenger train derailed near Kagalpura in Aurad taluk of Bidar in Karnataka early Friday morning.