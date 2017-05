మోస్ట్ వాంటెడ్ దొంగను పట్టించిన 'బాహుబలి': ఇలా చిక్కాడు

బాహుబలి చిత్రం మోస్ట్ వాంటెడ్ క్రిమినల్‌ను పట్టించింది. ఈ సంఘటన ఒడిశా రాష్ట్రంలో చోటు చేసుకుంది. సదరు దొంగ ఈ సినిమాను చూసేందుకు థియేటర్‌కు వచ్చి పోలీసులకు దొరికిపోయాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

The Commissionerate Police on Monday arrested most wanted ATM looter Sambhav Acharya from a theatre here, while he was watching the much-awaited film "Baahubali 2: The Conclusion".