ఉమా భారతి సంచలనం: 'బాబ్రీ' కేసులో ఉరి తీయించుకోవడానికైనా సిద్దమే!..

బాబ్రీ మసీదు కూల్చివేత కేసులో విచారణకే కాదు.. అవసరమైతే ఉరి తీయించుకోవడానికైనా తాను సిద్దమేనని ప్రకటించారు.

English summary

The Supreme Court has allowed Central Bureau of Investigation's (CBI) appeal challenging the withdrawal of conspiracy charges against senior BJP leaders including LK Advani on Wednesday. Advani and Murli Manohar Joshi and Uma Bharti will be facing trial.