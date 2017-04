ఫ్లైట్ డైవర్ట్.. మోడీకి హైజాక్ అలర్ట్, జైపూర్ ఎయిర్ పోర్టులో హై డ్రామా

ముంబై నుంచి ఢిల్లీకి వెళ్తున్న జెట్ ఎయిర్ వేస్ విమానాన్ని జైపూర్ కు మళ్లించడంతో అందులో ప్రయాణిస్తున్న వారికి ఏం జరిగిందో అర్థం కాలేదు. కొందరైతే విమానం హైజాక్ జరిగిందనే అనుమానంతో హడలిపోయారు.

English summary

JAIPUR:There was high drama at the Jaipur airport on Thursday after a passenger on-board a Jet Airways flight tweeted to Prime Minister Narendra Modi about the plane being possibly hijacked. The Jet Airways flight, from Mumbai to Delhi, had been diverted to Jaipur due to poor weather conditions in the national capital. The flight had 176 people on-board, including eight crew. The passenger, travelling from Mumbai, tweeted to PM Modi:To this, Jet Airways responded, "Hi Nitin, our flight 9W 355 has been delayed due to air traffic congestion at Delhi."