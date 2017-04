'కట్టప్ప బాహుబలిని ఎందుకు చంపాడో తెలిసింది, ఈ ప్రశ్నకు జవాబివ్వండి'

బాహుబలిని కట్టప్ప ఎందుకు చంపాడో తెలిసి పోయిందని, కానీ తాము అడుగుతున్న రెండో ప్ర‌శ్న‌కు మాత్రం మీరే స‌మాధానం చెప్పాలని ముంబై ట్రాఫిక్ పోలీసులు వినూత్న రీతిలో నిబంధ‌న‌ల‌ను గుర్తు చేస్తున్నారు.

Story first published: Sunday, April 30, 2017, 9:37 [IST]

The Mumbai police has posted a message that's as socially relevant as it is tongue in cheek.